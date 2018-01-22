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Mezuniyet Töreni’ne Sürpriz Evlilik Teklif Damgasını Vurdu

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Mezuniyet Töreni’ne Sürpriz Evlilik Teklif Damgasını Vurdu
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 201-2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni yoğun katılımla Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da  gerçekleştirildi. Mezuniyete sürpriz evlilik teklifi damgasını vurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene Nijerya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdulrahman Bello Dambazau, Lefkoşa Kaymakamı Ahmet Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tümer Garip, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş, Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sümer ŞAHİN, Bölüm Başkanları, Akademisyenler, Aileler, Davetliler ve mezun öğrenciler katıldı.
Mezuniyet töreni başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf.R.Denktaş ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından müzik dinletisi ve folklor gösterisiyle devam etti.

Prof. Dr. Sümer Şahin; “Okulumuza Taze Bir Öğrenci Olarak Geldiler Ve Hepsi Taze Bir Mühendis Olarak Hayata Atılıyorlar.”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sümer Şahin;“Özellikle veliler büyük bir fedakarlıkla büyük bir sabırla evlatlarının yavrularının bir meslek kazanmasını takip ettiler ve desteklediler. Onlara biz de çok teşekkür ederiz. Okulumuza taze bir öğrenci olarak geldiler ve hepsi taze bir mühendis olarak hayata atılıyorlar.” İfadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Şahin bu dönem toplamda 281 mezun verildiğini de ifade ederek, “çok sayıda farklı ülkelerden  öğrencimiz var. Bu öğrenciler ülkelerine dönüdükleri zaman gerek KKTC gerekTC hakkında güzel itibarla döneceklerine eminim. Sizlere bahtiyarlıklar ,mutluluklar, başarılar dilerim.” dedi.

Prof. Dr. Abiyev ve Prof. Dr. Atalar’a Akademik Takdir Belgesi...

Konuşması sırasında Prof. Dr. Raib Abiyev ile Prof. Dr. Cavit Atalar’ı da sahneye davet eden Prof. Dr. Şahin, 20 yıldan uzun bir süredir Mühendislik Fakültesine hizmet etmelerinden dolayı akademik takdir belgesi sundu.
Prof. Dr. Şahin; “Hocalarımız 20 yıldan beri fakülteye hizmet etmiş hocalarımızdır ve onları takdir etmek boynumuzun borcudur. Bu çerçevede kendilerine akademik takdir belgesei sunmak istiyorum” diyerek duygularını ifade etti.
Ardından kucuru dekan Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu’nu da sahneye davet eden Prof. Dr. Şahin, her ikisine de üniversite adına teşekkürlerini sunarak sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şenol Bektaş; “Mühendislik Fakültesi Neredeyse Bizim Bir Yavrumuz,Çocuğumuz Oldu.”

Prof. Dr. Şenol Bektaş ise, mühendislik fakültesi neredeyse bizim bir yavrumuz,çocuğumuz oldu. 90’lı yıllardan itibaren bu fakülteye,idari görevlerde sırasında bir nefer olarak hizmet etmekten çok büyük bir gurur duyuyorum ve daha nice yıllara diyorum.” diye konuştu.
Prof. Bektaş, “Mühendislik fakültesi 90’lı yıllarda iki bölümle kurulmuştu.fakat bugün benim bile aklımın karıştığı kadar bölüm var. Yıllar içerisinde çok iyi mezunlar verdik. Onlarla iftihar ediyoruz. Bugünün özneleri sevgili mezunlarımız. Ne mutlu bana ki bu çocukların üzerinde benim de emeğim var. Onları hayata hazırlamaktan büyük mutluluk duydum,genç mühendisleri tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar dilerim”dedi.
Konuşmaların ardından mezun öğrnciler adına Makine Mühendisliği Bölümü fakülte birincisi Lovejoy Mutswatwo ile Gıda Mühendisliği Bölümünden Fevziye Dindar birer konuşma yaptı.

Törende Yaşanan Süpriz Evlilik Teklifi Salonu Dolduran Herkesi Şaşırttı...

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu Mehmet Kılıçdemir konuşmasında arkadaşlarına mesleki hayatlarında başarılar diledi. Ardından mezun olmalarında emeği geçen bölüm başkanına ve tüm öğretim elemanlarına teşekkürlerini sunan Kılıçdemir en büyük teşekkürü ise 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Gözde Dinçer’e etti ve ardından kız arkadaşını sahneye davet etti.
Kılıçdemir; “9 yıl önce tanıştık. Daha sonrasında bütün zorlukları aştık. Önce önlisansmezunu oldum. Dört yıl kadar kendi sektörümde biyomedikal teknikeri olarak çalıştım. Kız arkadaşım sonrasında sen başarırsın dedi  ve şu an adanın tek biyomedikal mühendisliği yetiştiren üniversitesinden mezun olmuş durumdayım. Bundan kıvanç duyuyorum ve kız arkadaşıma huzurlarınızda soruyorum; BENİMLE EVLENİR MİSİN? ” diyerek herkese duygu dolu anlar yaşattı. Gözde Dinçer “EVET” olarak yanıtladığı andasalonu dolduran konukların çığlık ve sevinç dolu alkışları salonu çınlattı. Gerçekleştirilen bu sürpriz evlenme teklifinin ardından ise tören mezuniyet hakkı elde eden öğrencilere sırasıyla diplomaların takdimi ve geleneksel hale gelen kepler havaya fırlatılmasıyla son buldu.

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