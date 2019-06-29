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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Mezuniyet Törenleri 1 ve 2 Temmuz’da…

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2600’E yakın mezuna diplomaları verilecek
Mezuniyet Törenleri 1 ve 2 Temmuz’da…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’nün 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazırlıklarını tamamladığı; 1 ve 2 Temmuz’da düzenlenecek törenlerde   2600’e yakın mezuna diplomalarının verileceği bildirildi.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2100’ü aşkın ön lisans ve lisans, 450’yi aşkın yüksek lisans ve doktora mezununa diploma verilecek 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile DAÜ’nün mezun sayısı  60 bine yaklaşmış olacak.

LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET TÖRENİ 1 TEMMUZ’DA

2018 - 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 1 Temmuz Pazartesi günü, saat 15:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törene yüksek lisans ve doktora mezunları ile aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler katılacak.

MEZUNLAR VE VELİLER İÇİN MEZUNİYET RESEPSİYONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde 1 Temmuz Pazartesi günü, saat 19:00’da ise DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek.

Rektörlük Binası havuz başında yer alacak olan Mezuniyet Resepsiyonu’nda Bossa Nova Jazz Grubu konser verecek.

ÖNLİSANS VE LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINI 2 TEMMUZ’DA ALACAK

Ön lisans ve lisans mezunlarına ise diplomaları 2 Temmuz Salı günü, saat 19:00’da düzenlenecek törende verilecek.

Tören DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda  yer alacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları ve Sembolik Ağaç Dikim Töreni yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek.

DAÜ Mezuniyet Töreni’ne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile devlet ve hükümet temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

MEHMET ERDEM SAHNE ALACAK

Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem’in sahne alması ile tören sona erecek.

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