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Mezze Meyhane Direktörü İşadamı Kadir Beyoğlu açıklama yaptı

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Mezze Meyhane Direktörü İşadamı Kadir Beyoğlu bugün bir açıklama yaparak, "Mezze Meyhane’nin büyük zarar gördüğü ve meyhanenin dağıldığı" iddialarını yalanladı. Beyoğlu'nun açıklaması şöyle:
Mezze Meyhane Direktörü İşadamı Kadir Beyoğlu açıklama yaptı

"Geçtiğimiz günlerde mekanımızda olan tartışma ve mekan dışında yaşanan arbede neticesinde çeşitli spekülasyonlar türedi ve bu konular üzerine tarafımızca açıklama yapmak elzem bir durum oldu..

Bir kaç haber sitesinde yer alan haberlerde Mezze Meyhane’nin büyük zarar gördüğü ve meyhanenin dağıldığını ifade eden abartılı yazılar yer aldı.

Öncelikle Mezze meyhane 21 yıldır kavgasız ve insanların eğlenebileceği bir yapıya sahip meyhane olduğundan bu mekanda bugüne kadar herhangi bir kavga yaşanmadığını belirtmek isteriz..

Mekanımız toplum tarafından yıllardır insanların keyif ve huzur içerisinde eğlendiği yer olarak  anılmaktadır. Her zaman da böyle devam etmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz akşam mekanımızın içerisinde iki grup arasında tatsız bir tartışma çıktığı doğrudur. Sonrasında ekibimizin de müdahaleleri ile tartışan kişileri mekan dışına  aldık fakat, kişilerin dışarıda  kendi aralarında münakaşa ve arbede yaşaması devam etmiştir.

Meyhanemizde herhangi bir dağılma söz konusu değildir, ardından da polisimiz gerekli müdahaleyi yapıp sorgulanmak üzere polis karakoluna götürülmüştür.

Bu üzücü olay sonrası meyhanemiz hizmet vermeye devam ettiği abartıldığı gibi bir dağılma olmadığını belirtmek isteriz.

Biz yine siz değerli müşterilimiz için kaldığımız yerden hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bizim kontrolumüz dışında yaşanan bu olaydan rahatsız olan herkesten bu iki grup adına özür diliyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz..

Mezze Meyhane Direktörü

Kadir Beyoğlu"

(kibrisgercek.com)

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