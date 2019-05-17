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MFÖ DAÜ’yü coşturdu

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Ünlü sanatçılar DAÜ’ye akın ediyor
MFÖ DAÜ’yü coşturdu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.’sü kapsamında DAÜ’ye gelen Türkiye’nin efsane grubu MFÖ, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 22:00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alan ana sahnede DAÜ’lü öğrenciler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dört bir yanından gelen müzik severlerle buluştu. Konsere ilgi oldukça yoğun olurken, stadyumda adeta izdiham yaşandı. MFÖ sevilen şarkılarını seslendirirken, coşkulu kalabalık sık sık şarkılara eşlik etti.

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Konser sonunda MFÖ ekibine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Ünlüler DAÜ’ye Akın Ediyor

DAÜ 24. Bahar Festivali kapsamında ünlüler DAÜ’ye akın etmeye devam ediyor. 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, tüm gün boyunca sürecek olan etkinlikler kapsamında, saat 12:30’da “Çukur” dizisinde “İdris Koçovalı” karakterini canlandıran Ercan Kesal, Aktivite Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek. “Jet Sosyete” dizisinde “Tonguç” karakteriyle tüm izleyicileri kahkahalara boğan Enis Arıkan saat 13:30’da ve evlilik programlarıyla Türkiye’nin fenomeni haline gelen Esra Erol saat 16:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda katılımcılarla buluşacak.

 

Aynı zamanda ünlü gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcı Gülse Birsel, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 17:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir söyleşi gerçekleştirecek. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi sevilen televizyon dizilerini halka kazandıran Birsel’in söyleşisinde, katılımcılar kendisine merak ettikleri soruları sorma imkanı da bulacak. Gecenin konserinde ise, saat 22:00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu ana sahnesinde, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Edis, DAÜ’lü öğrenciler ve KKTC halkıyla buluşacak.

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