MGA Kadın El Sanatları Atölyesi’nde üretilenler Buğday Camii’nde sergileniyor

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre MGA’nın Kadın El Sanatları Atölyesi’nde üretilen koza, sele sepet, kabak oymacılık, lefkara, kurdele, altın işi, kiremit boyama, ahşap boyama ve tel kırma gibi ürünlerden oluşan sergi yarın da ziyaret edilebilecek.

Belediye Başkanı İsmail Arter serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitmenlere ve üretimde bulunan kadınlara teşekkür etti. Arter, MGA’nın faaliyete başladığı günden itibaren kadınların sayesinde çalışmaların arttığını ve önemli yol kat ettiklerini ifade etti. Arter, Sakarya MGA’daki çalışmalara ek olarak Maraş MGA tesislerini de faaliyete geçireceklerini ekledi.