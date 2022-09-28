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MGK Bildirisi: “Tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edildi”

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Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK Bildirisi: “Tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edildi”

Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de saat 16.45'te başlayan toplantı 4 saat sürdü.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

MGK'da Yunanistan'ın son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ele alındı. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyecektir" denildi.

Toplantıda ABD'nin GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararından geri dönmesi çağrısı yapılırken, çöküş sürecine giren PKK/KCK'nın yurt içinde ve dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

MGK bildirisinde öne çıkanlar şu şekilde;

"Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir.

Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir."

 

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