MGK: Doğu Akdeniz’de bölge dışı ülkeler tarafsız tutum sergilemeli

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride, “Doğu Akdeniz’de bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir” denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı.

Toplantının ardından yayınlanan bildiride, iç savaş yaşanan Suriye'de “aktörlere insan krizi derinleştirecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Bildiride, “Suriye’de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulanmış; Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilmiş; Suriye’deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur” denildi.

Yunanistan'a ise “iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirme” çağrısı yapılan bildiride, “Yunanistan’ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alınmış; diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'KIBRIS'TA İKİ DEVLET TEMELİNDE ÇÖZÜM VAZGEÇİLEMEZ'

Toplantıda Kıbrıs'taki gelişmelerin de ele alındığı aktarılan bildiri, şöyle devam etti:

“Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada’daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir.”

'LİBYA'DAKİ SİYASİ SÜREÇTE KATEDİLEN AŞAMA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI'

Bildiride, iç savaş yaşanan Libya'da uzlaşı sağlanması ve ülkeyi seçime götürecek hükümetin göreve başlamasının memniyet verici olduğu belirtildi:

“Libya’daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanmış; iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edilmiştir.”

Deniz yetki alanları konusunda Yunanistan'la gerilim yaşanan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinilen açıklamada, “Doğu Akdeniz’de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir” denildi.