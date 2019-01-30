  • BIST 104.189
  • Altın 221,824
  • Dolar 5,2725
  • Euro 6,0232
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

MGK'dan açıklama: "Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izliyoruz, tedbirler sürecek"

»
MGK'dan açıklama: "Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izliyoruz, tedbirler sürecek"
MGK'dan açıklama: "Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izliyoruz, tedbirler sürecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklamada Kıbrıs’a da yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiği; uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına devam edileceği kuvvetle vurgulanmıştır”.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: Meclisi dışlamak aklımın ucundan geçmez29 Ocak 2019 Salı 15:47
  • "Med 7" zirvesi bugün Güney Kıbrıs’ta yapılıyor29 Ocak 2019 Salı 13:40
  • “Glafkos” hedefindeki sondaj sonucu için kaygılı bekleyiş29 Ocak 2019 Salı 13:35
  • Kipe 2019 bütçesi29 Ocak 2019 Salı 13:30
  • Lute, referans şartlarında anlaşma arayışlarını sürdürecek29 Ocak 2019 Salı 13:25
  • Lute, Pazar günü adada: 11.00'da Akıncı, 18.30'da Anastasiadis ile görüşecek29 Ocak 2019 Salı 13:06
  • Hulusi Akar: "Kıbrıs'ta Türkiye'nin olmadığı hiçbir çözüme 'evet’ demeyeceğiz"29 Ocak 2019 Salı 12:13
  • Anastasiadis'ten 'sataşma' : İletişim maskaralığı28 Ocak 2019 Pazartesi 19:46
  • “Çözüm ancak ortak akılla şekillenebilir”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:48
  • BM Barış Gücü rapor taslağında “İhtilaflı Noktalar”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti