MGK'dan açıklama: "Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izliyoruz, tedbirler sürecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü.
Toplantı sonrası açıklamada Kıbrıs’a da yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:
“Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiği; uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına devam edileceği kuvvetle vurgulanmıştır”.
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