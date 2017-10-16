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SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

MGK'dan OHAL ve Kuzey Irak tavsiyesi

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MGK'dan OHAL ve Kuzey Irak tavsiyesi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat saat 13.40'ta başlayan toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir" denildi.

OHAL'in uzatılması yönünde de tavsiyede bulunuldu. MGK açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

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