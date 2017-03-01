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MHP 9 ilde miting yapacak

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MHP 9 ilde miting yapacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde ilk etapta 9 ilde miting düzenleneceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AA muhabirine, MHP'nin halk oylamasına kadar sahada yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirme amacıyla genel merkez yöneticileri, başkanlık divanı üyesi ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan ve 26 Kasım 2016'da Bursa'da başlayan kapalı salon toplantılarını hatırlatan Yalçın, bu toplantıların şu ana kadar Bursa, İstanbul, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, Muğla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, Aydın, Konya, Eskişehir ve Antalya'da düzenlendiğini söyledi.

Yalçın, bu toplantılarda, "MHP'nin ne yapmaya çalıştığı, cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin ne anlama geldiği, buna neden ihtiyaç duyulduğu ve MHP'nin neden böyle bir siyasi girişimde bulunduğu"nun gerekçeleriyle anlatıldığını kaydetti.

"Partililerimizden bir endişemiz yok"

Kapalı salon toplantılarının küçümsenmemesi gerektiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu toplantıları çok önemsiyoruz ve çok tesirli olduğu kanaatindeyim. Şimdi bir de bizim tabanla çok oynanıyor. MHP'nin mensuplarına, partililerimize haksızlık yapılıyor. Bu kadar üzerinde oynanacak bir yapı değil Milliyetçi Hareket yapısı. Neyi, nasıl yapacağını bilir, düşünür ve sandığa giderken partisinin neyi planladığını anlayabilecek kudrettedir. Bizim o anlamda partililerimizden ve mensuplarımızdan bir endişemiz yok, 'evet' noktasında." 

İlk etapta 9 ilde miting

Yalçın, AK Parti ile bir miting yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Açık hava mitingleri yapacağız. Mitinglerimiz büyük illerden başlayarak olur. Mitinglerimiz için Elazığ, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ilk etapta planlanan şehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Şu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de böyle bir teklif gitmedi. Biz MHP olarak kendi kampanyamızı kendimizin yürütmesi konusunda kararlıyız."

Yalçın, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kıstasınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir kıstasla kendimizi sınırlamaya gerek yok." karşılığını verdi.

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