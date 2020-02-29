  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

MHP, AKP, İYİP, CHP bildiride birleşti

»
Meclis'te AKP, CHP, MHP ve İYİP grupları İdlib'e ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. CHP böylece AKP'nin eleştirdiği Suriye politikalarına bir kez daha 'milli birlik' namına arka çıkmış oldu.
MHP, AKP, İYİP, CHP bildiride birleşti

TBMM'de CHP, AKP, MHP ve İYİP grupları ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı.

"Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" denilen bildiride "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimiz'e ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz" diye belirtildi.

Dört partinin imza attığı bildiri şöyle:au_n2bzx50qctvotfdxj8g.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzin ve motorinde vergi zammı29 Şubat 2020 Cumartesi 10:10
  • Craft: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye’ye desteğimiz tamdır29 Şubat 2020 Cumartesi 10:05
  • Pompeo: Esad rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli29 Şubat 2020 Cumartesi 10:04
  • T.C. MSB: Topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı28 Şubat 2020 Cuma 23:22
  • Yolsuzluğa karşı çıkan ortopedi uzmanı darp edildi!28 Şubat 2020 Cuma 15:04
  • Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı28 Şubat 2020 Cuma 13:41
  • HDP’den İdlib oturumu çağrısı: Meclis’in bilgilendirmemiş olması kabul edilemez28 Şubat 2020 Cuma 13:40
  • NTV O mülteci haberini kısa sürede kaldırdı28 Şubat 2020 Cuma 13:30
  • Rusya Federasyon Konseyi'nden uyarı: İdlib'de Rus ve Türk askerleri arasında çatışma yaşanabilir28 Şubat 2020 Cuma 12:44
  • 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü28 Şubat 2020 Cuma 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti