MHP, AKP, İYİP, CHP bildiride birleşti

Meclis'te AKP, CHP, MHP ve İYİP grupları İdlib'e ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. CHP böylece AKP'nin eleştirdiği Suriye politikalarına bir kez daha 'milli birlik' namına arka çıkmış oldu.

TBMM'de CHP, AKP, MHP ve İYİP grupları ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı.

"Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" denilen bildiride "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimiz'e ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz" diye belirtildi.

Dört partinin imza attığı bildiri şöyle: