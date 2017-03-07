MHP Genel Başkanı Bahçeli: Almanya kendini bilecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Almanya Başbakanı'nın yanlıştan dönüş yapması gerektiğini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yaparak, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğer ki bu yol bulunamıyorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında konuştu.

"Haçlı kafilesinin yüzüne milli ve sağlam şamar evetle vurulacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "FETÖ'ye, PKK'ya, PYD-YPG'ye, DHKP-C'ye ve de haçlı kafilesinin yüzüne milli ve sağlam şamar evetle vurulacaktır. Evet, sözde Kürdistan paçavrasına çıtını çıkaramayan, Mustafa Kemal'in partisi olduğunu söyleyen ama tarihiyle çelişen yüz karası CHP'ye derstir."