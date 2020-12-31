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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Aliyev, Tatar Ve Saner'e Yeni Yıl Kutlaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'e yeni yıl dolayısıyla birer tebrik mesajı yolladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Aliyev, Tatar Ve Saner'e Yeni Yıl Kutlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'e yeni yıl dolayısıyla birer tebrik mesajı yolladı.

MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle hitap ettiği Aliyev'e  mesajında "Türkiye-Azerbaycan iki devlet tek millet kabul ve kavrayışının tarihe mal olmuş iki güzide ve güçlü ülkesidir. Biz dosttan öte ve önce kardeşlik bağlarıyla bağlanmış, coğrafyaları ayrı olsa bile hayalleri ve hedefleri bir olan Türk milletinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Mesajında, "2020 yılı sorunların karmaşasında geçmiş olsa da, zat-ı devletlerinin liderliğinde, kahraman neferlerinizin bizzat müdahale ve mücadelesiyle Karabağ'da muazzam bir zafer kazanılmıştır." ifadelerine yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu zafer haklı bir davanın, Hakk'a riayet eden bir inanmışlığın mükafatıdır. Hiç kuşkusuz Ankara ile Bakü'nün kalbi bir atmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde, hak ettiği seviyelere yükselmesinde tarih ve millet huzurunda iftiharla söylemek isterim ki sizin de büyük bir payınız bulunmaktadır. Zatıalinizin ve şahsınızda tüm Azerbaycanlı soydaşlarımın yeni yılını muhabbetle tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı gönülden paylaşıyorum."

KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI'NA MESAJ 

Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yolladığı mesajda, "İlk turu 11 Ekim 2020, ikinci turu 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde müstesna bir çoğunlukla KKTC Cumhurbaşkanı seçilmeniz milli davamız Kıbrıs'ta büyük bir heyecan dalgasına yol açmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Mesajında "Ada'daki Türk varlığının haklı mücadelesini Türkiye ile dayanışma ve eş güdüm halinde sürdürme çabanız her türlü takdirin üstündedir." görüşüne yer veren Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Türklüğü geleceğe ümitle bakarken, acziyet ve teslimiyeti yeni yönetim vasıtasıyla güçlü bir şekilde kenara itmiştir. Desteğimiz, duamız, mücadelemiz KKTC'nin meşru, hukuki, adil, hakkaniyetli ve eşit haklara sahip bir devlet yapısı altında uluslararası sistemde tanınması, haklarının teslimi yönündedir. Bu duygu ve düşünceler zatıalinizin ve şahsınızda Kıbrıs'ta hayat ve varlık mücadelesi veren bütün kardeşlerimin yeni yılını tebrik ediyor, en halisane selam ve hürmetlerimi paylaşıyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, KKTC Başbakanı Ersan Saner'e yolladığı mesajda ise şunları kaydetti:

"Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği hassas ve karmaşık dönemde üstlendiğiniz tarihi sorumluluk vesilesiyle Kıbrıs davamıza en iyi şekilde hizmet edeceğinize gönülden inanıyorum. KKTC'de sizin başkanlığınızda kurulan koalisyon hükümetinin güvenoyu alarak mücadelesine kararlılık ve istikrar içinde devamı memnuniyet vericidir. Kıbrıs davamızın muhafazası, uluslararası toplum nezdinde müdafaası maksadıyla yapacağınız çalışmalarda desteğimiz ve duamız sizlerledir. Şahsınızı ve hükümetinizde görev alan sayın bakanları kutluyorum. Bu düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor, en içten selam ve saygılarımı paylaşıyorum."

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