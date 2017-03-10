MHP Grup Başkanvekili Usta: Fitne çıkarmaya çalışanların tahriklerine kapılmamak gerekir

MHP Grup Başkanvekili Usta, "Bütün milletimizi referandum sürecinde sağduyulu davranmaya davet ediyorum. İçimizde fitne çıkarmaya çalışanların tahriklerine kapılmamak gerekir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AA muhabirine, halk oylaması sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017'de milletin önüne sandığın konulacağını, TBMM tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanınca onaylanan anayasa değişikliğinde son sözü Türk milletinin söyleyeceğini belirtti.

Burada rejimin değil, hükümet etme sisteminin oylanacağını anlatan Usta, "Bu süreçte siyasi partilere, düşünce kuruluşlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya düşen görev toplumu germeden, kutuplaştırmadan anayasa değişikliğinin içeriği hakkında insanımızı bilgilendirmektir. Abartılı yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir faydası olmayacaktır." diye konuştu.

Sağlıklı bir şekilde bilgilendirildikten sonra milletin en doğru kararı vereceğini vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"Devlete, hükümete ve hepimize düşen görev de kalan yaklaşık beş haftalık süreci ve sonrasını sağlıklı bir şekilde yönetmektir. Bütün milletimizi referandum sürecinde sağduyulu davranmaya davet ediyorum. İçimizde fitne çıkarmaya çalışanların tahriklerine kapılmamak gerekir. Tarafları kim olursa olsun, kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir türlüsünü haklı bulmuyorum. Son zamanlardaki tüm konuşmalarımda söylediğimi tekrarlamak istiyorum, 'Hayır' diyen de 'Evet' diyen de bizim vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Bu ülkede herkes fikirlerini kanunlar çerçevesinde özgürce ifade edebilmelidir. Yine kanunlar çerçevesinde istediği toplantıyı, eylemi gerçekleştirebilir. İstiyoruz ki çatışan sadece fikirler olsun. Akılla, fikirle meseleleri çözelim. Devlet ve millet olarak şiddetin hiçbir türlüsüne prim vermeyelim. Yeterince sıkıntı yaşadık, kötü gün gördük. Siyasiler, yöneticiler, medya mensupları, halk olarak topyekun refah içinde, mutlu ve adil yaşamı kendimize ve birbirimize sağlamak için elimizden gelenin çok daha fazlasını yapalım. Bizim için başka vatan ve millet yok."