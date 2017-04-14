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MHP ile eyalet krizi! Erdoğan'ın Bahçeli'ye yanıtı

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MHP ile eyalet krizi! Erdoğan'ın Bahçeli'ye yanıtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şükrü Karatepe'nin eyalet açıklamasına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Peki Bahçeli 'eyalet' sistemi ile ilgili ne dedi, Erdoğan nasıl bir karşılık verdi. İşte eyalet polemiği.

AK Parti ile MHP arasında 'eyalet' krizi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin beyanları ile patlak verdi. Eyalet sistemine geçiş için sinyal veren Karatepe'nin açıklamalarına Star TV canlı yayınında olan Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'ye yanıtı da TGRT canlı yayınında olan Erdoğan'dan aynı yolla verdi. 

Önce Bahçeli'nin sözlerini verelim. Star TV yayınında Devlet Bahçeli şunları söyledi; "Şimdi eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyor ve kabulleniyor ise o zaman bu iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter sistem düşüncesinde olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım. "

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