MHP lideri Bahçeli: "Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı olarak görmekle kalmıyor, bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır."

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına, ''Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"ABD'nin bazı Körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonun siyaset ayağıdır. Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir... Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur... Bugünden itibaren seçime 754 gün kalmıştır."

"Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı olarak görmekle kalmıyor, bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır."