MHP lideri Bahçeli, Seçim Yasası'nın değiştirilmesini istedi

Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" çağrısına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partilerine grup kurmak için milletvekili verebileceklerini söylemesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" çağrısına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partilerine grup kurmak için milletvekili verebileceklerini söylemesine tepki gösterdi. Bahçeli; Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik yapılmasını, Siyasi Etik Yasası'nın da çıkarılmasını istedi.

Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir yandan salgın hastalıkla boğuşurken, diğer yandan "siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olduğunu" ifade etti.

Son günlerde "ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması"nın kaygı ve kuşku verici olduğunu belirten Bahçeli, "İP'in Memleket Masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonunun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir" görüşüne yer verdi.

Bahçeli 2018'de CHP'nin İYİ Parti'ye seçime girebilmesi için ödünç milletvekili vermesi olayını anımsatarak, "CHP Genel Başkanı'nın Gelecek Partisi'yle Deva Partisi'ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü aynısıyla 2018'deki rezalet ve melanetin yenilenmesi, bir kez daha yeşertilmesidir" ifadesine yer verdi.

'Fetullah Gülen'i aklama ve kurtarma operasyonu'

15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'nin iki partiye milletvekili vermesini "güçlü ihtimal" olduğunu kaydeden Bahçeli, "Fetullah Gülen'i aklama ve kurtarma operasyonu memleket masasında ısıtılıp ardından da kamuoyuna takdim ve paylaşımı yapılacaktır" dedi.

Türkiye'nin bu oyuna düşmeyeceğini kaydeden Bahçeli, bunu önlemek için 6 maddelik yasa değişikliği önerdi: