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MHP lideri Bahçeli: Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacak, komşu komşunun külüne muhtaçtır

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türkiye’deki sığınmacılara dair açıklamalar yaptı.
MHP lideri Bahçeli: Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacak, komşu komşunun külüne muhtaçtır

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türkiye’deki sığınmacılara dair açıklamalar yaptı.

“Sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır” diyen Bahçeli, Türkiye’nin önündeki en önemli gündem maddelerinden birinin Suriyelilerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmesi olduğunu söyledi.

Bahçeli “Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse, yarın komşumuz olacaktır. Komşu komşunun külüne de her zaman muhtaçtır” diye konuştu.

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