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MHP lideri Devlet Bahçeli: 15 Temmuz, Gezi Parkı kalkışmasının devamıdır

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MHP lideri Devlet Bahçeli: 15 Temmuz, Gezi Parkı kalkışmasının devamıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli: 15 Temmuz, Gezi Parkı kalkışmasının devamıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "15 Temmuz darbe ve istila teşebbüsü Gezi Parkı kalkışmasının bir devamı, 6-8 Ekim olaylarının bir etabı, bazı il ve ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur ayağıdır." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, MHP'nin 'çoklu baro' düzenlemesine destek vermesine yönelik olarak "Beni şaşırtan Sayın Devlet Bahçeli oldu" ifadelerine yönelik olarak, "Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı ifadeler kullanması bu savrulmayı denetimsiz sürüklenmeye çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, Gezi Parkı kalkışmasının devamıdır"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 gecesi uzun asırlar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahim hadiselere, vandal saldırılara, vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olmuştur.

15 Temmuz darbe ve istila teşebbüsü Gezi Parkı kalkışmasının bir devamı, 6-8 Ekim olaylarının bir etabı, bazı il ve ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur ayağıdır. Hem içerden hem de dışardan siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalar kanalıyla ağır operasyonlara uğrayan ülkemizin 15 Temmuz’da iç kargaşa ve kaosa düşmesi, hatta bölünerek devrilmesi amaçlanmıştır."

Ayasofya mesajı

Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya Camii’nin ibadete açılma kararından sonra akıl tutulması, ahlak dağılması, mensubiyet bölünmesi yaşayan siyasilerin, kalem sahiplerinin, köşe yazarlarının ve sözde akademisyenlerin hal-i pürmelali kepazeliktir" sözlerini kullandı.

"Fatih de bizimdir Atatürk de"

MHP lideri, şunları söyledi: "Kiliseler Birliği’nin temsilcisi gibi konuşanlar, Rusya’dan Yunanistan’a ABD’den diğer AB ülkelere kadar Türk milletinin egemenlik ve inanç haklarını karalamaya niyetlenmiş çevrelerin ülke içindeki ajanı ve acentesi gibi davrananlar bir defa ayıplı bir teslimiyetçiliğin dibindedir. Ayasofya Camii’nin açılmasını hazmedemeyenler Ortodoks Kilisesi’nin kapısında gıyaben nöbete giren aymaz ve ahlaksızlardır."

"Atatürk bizimdir, Fatih de bizimdir. İkisi arasına nifak eken kesinlikle bizden değildir" diyen Bahçeli, "CHP bunun aksi istikametinde falsolu ve defolu bir siyaset anlayışına gömülmüştür. İP de aynı kulvarda bir ileri iki geri yol almaktadır."

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