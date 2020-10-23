MHP Milletvekili'de Tatar’ın Saray'daki devir teslim töreninde

Seçim sürecinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar lehine kampanya yaptığı ve KKTC’de köy köy gezerek vatandaşlarla bir araya geldiği gerekçesi ile eleştirilen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş KKTC'de.
Erbaş, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki devir teslim töreninde yerini aldı.
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, bugün Cumhuriyet meclisinde yemin ederek resmen göreve başladı.
Devir teslim törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılıyor.
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