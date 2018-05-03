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MHP'de 5 vekil Erdoğan'a imza vermedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için MHP'den 5 milletvekili imza vermedi. Erdoğan'a imza vermeyenler arasında Oktay Vural ve Şefkat Çetin gibi isimler yer alıyor.
MHP'de 5 vekil Erdoğan'a imza vermedi

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin MHP’nin milletvekillerinden topladığı imza sayısı 29’da kaldı. 5 MHP’li vekil Erdoğan’a imza vermedi.

MHP'de Erdoğan depremi MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken, parti grubunda Erdoğan'ın adaylığına dair toplanan imzada bazı isimlerin 'hayır' oyu kullandığı öğrenildi.

Hayır oyu veren milletvekillerinin listesinin şu isimlerden oluştuğu iddia edildi: Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural, Kadir Koçdemir. 

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