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MHP'de Bahçeli'ye rakip çıktı

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22 yıldır aralıksız MHP Genel Başkanlığını yürüten Devlet Bahçeli'ye rakip çıktı.
MHP'de Bahçeli'ye rakip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rakip çıktı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 21. Dönem MHP Ağrı Milletvekilli Nidai Seven'in Bahçeli'ye rakip olarak çıkacağını yazdı.

Uğuroğlu, Seven'in açıklamaların da köşesinde yer verdi ve Seven'in iddialı olduğunu yazdı:

Milliyetçi Hareket Partisinin %35 civarında oyu mevcut. Ancak camia çeşitli partilere dağıtılmış, bölünmüş ve yeni partiler doğurmuştur.

Biz bütün aileye ve Türk Milletine talibiz.

AKP'nin iktidarda kalması için değil, Başbuğumuzun özlem duyduğu Milliyetçi Türkiye İktidarı için yollara düşeceğiz. Tabandan tavana hareketiyle önce dağıtılmış aileyi toparlayacağız, sonra halkla bütünleşerek iktidara koşacağız.

Ben değil, Biz de değil, hepimiz, Türkiye'yi ve dünyayı yeniden okuyarak, yeniden yorumlayarak, bir kadro hareketi ile MHP'yi iktidara taşımayı başaracağız.

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