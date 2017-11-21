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MHP'den 250 kişi daha istifa etti

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MHP'den 250 kişi daha istifa etti
MHP Bodrum İlçe Teşkilatı'nda 250 üye, partiden istifa etti. İstifa ile ilgili duygulu bir konuşma yapan eski MHP Bodrum İlçe Başkanı İlhami Karadağ, "Bu partiye tam 50 yılımı verdim. Bugün arkadaşlarımızla içimiz kan ağlayarak istifa ediyoruz" dedi.

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, bugün Bitez Adliyesi'ne gidip, dilekçelerini Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti ve partilerinden istifa etti. Aralarında partinin teşkilatının eski başkanlarından oluştuğu isimler dilekçelerini teslim etmelerini ardından basın açıklaması yaptı.

'İSTİFALAR DEVAM EDECEK'

Eski MHP Bodrum İlçe Başkanı İlhami Karadağ açıklamada şunları söyledi:

"Yaklaşık 680 üyesi bulunan MHP Bodrum İlçe Teşkilatı'nda, bugün 250 kişi istifasını verdi. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Bizler bugün içimiz kan ağlayarak partimizden istifa ediyoruz. 50 yıldır bu partiye gönül bağıyla hizmet ediyorum. 30-40 yıldır hiçbir beklentisi olmadan hizmet veren arkadaşlarımız var. Parti eski rotasından çıktığı ve tüzel kişiliğini kaybetmeye başladığı için bu noktaya gelindi. Bu şartlarda partiye daha fazla hizmet veremeyeceğimizi, ülke yararına daha fazla hizmet edemeyeceğimizi, ülkemize daha fazla sahip çıkamayacağımızı anladık. Bu nedenle toplu halde istifa etme kararı aldık."

'DAHA FAZLA DURMAMIZIN ANLAMI YOK'

Konacık Beldesi'nin son belediye başkanı Mehmet Tosun da şöyle konuştu:

"Bizler onlarca yıl hizmet verdiğimiz partimizden yine nezaket kuralları içerisinde istifa etme sürecini değerlendirirken, bir baktık ki 22 arkadaşımız ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. İstifa haberleri yayarak gündemi meşgul etmek istemedik. Bunlar parti içi demokrasiye karşı alınmış tavırlardır. Kesinlikle olumlu bulmuyoruz. Bu nedenle bu yapı içerisinde daha fazla durmamızın bir anlamı kalmadığını düşündük ve uyguladık. Ancak ihraç kararları bugün toplu halde istifa ve açıklama yapma kararımızı almamıza neden oldu. Bizim gönül bağımız kalmadı ama partide kalan arkadaşların da yolu açık olsun."

'BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ'

Tosun basın mensuplarının sorusu üzerine, "Şu anda siyasi geleceğimiz ile ilgili bir karar vermedik, ancak partiden istifa eden tüm arkadaşlarımızla birlikte hareket etme kararı aldık. Biz ülkesine sevgi ve gönül bağıyla bağlı olarak, hiçbir kişisel çıkarı olmadan hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle alacağımız bu yöndeki kararı önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. 

'PARTİMİZE ZARAR VERİYORLARDI'

MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ise istifa kararlarının ardından yaptığı açıklamada, "Partimize zarar vermeye başlayanların istifası normaldir. Gerek kamuoyuna açıklamaları gerekse sosyal paylaşım sitelerinde partimize zarar vermeye başlamaları nedeniyle bazı üyelerin de ihraç kararını aldık, bu mekanizmayı çalıştırdık. Daha fazla polimeğe girmek bizim işimiz değil. Ülkemize Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. 

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