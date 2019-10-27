MHP’den Akıncı’ya sert cevap: "Türk’e değil Rum’a akan Akıncı, haddini bil!“

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Sözcüsü Barış Burcu’nun yaptığı açıklamalara sert karşılık verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yönter şunları kaydetti;
“Sayın Genel Başkanımızın KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik sözleri Türk milletine tercüman olmuştur. Uyuyan Kominist en hassas dönemde uyanmakla kalmamış, kirli sözcüleri vasıtasıyla Liderimize ahlaksızca dil uzatmıştır.
Akıncı’nın oturduğu koltuk artık boştur.
Rum palikaryasına göz kırpıp Makaryos zihniyetine kucak açan, zalimlerin eteğinden tutup ihanetin izinden yürüyen Mustafa Akıncı’nın tetikçileri vasıtasıyla Liderimize “faşizan dil ve üslup” yakıştırması bühtandır, beyhude hezeyandır. Türk’e değil Rum’a akan Akıncı, haddini bil!“
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