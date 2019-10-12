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MHP'den Bahçeli hakkında açıklama

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MHP Genel Başkan Yardımcısı, Bahçeli'nin pazartesinden itibaren genel merkezdeki mesaisine başlayacağını açıkladı
MHP'den Bahçeli hakkında açıklama

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MHP'den Bahçeli hakkında açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Bahçeli'nin pazartesinden itibaren genel merkezdeki mesaisine başlayacağını açıkladı

Devlet Bahçeli

12 Ekim 2019 12:38

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi  gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır. mesajını paylaştı" mesajını yaptı.  

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