  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

MHP’li eski vekil ağabeyine kurşun yağdırdı

»
Tekirdağ'da MHP eski Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı.
MHP’li eski vekil ağabeyine kurşun yağdırdı

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı'yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Türk kaptanın mucize kurtuluşu; 2,5 gün sonra denizde bulundu05 Mayıs 2022 Perşembe 15:24
  • İmamoğlu’nun Karadeniz turu CHP’de nasıl yankılandı?05 Mayıs 2022 Perşembe 12:23
  • Genç kadına ‘Çocuk doğurma’ dediler,  O ameliyatını olup 2 çocuk dünyaya getirdi 05 Mayıs 2022 Perşembe 10:08
  • ENAG: Türkiye'de Nisan'da yıllık enflasyon yüzde 157 olarak gerçekleşti05 Mayıs 2022 Perşembe 10:05
  • Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?04 Mayıs 2022 Çarşamba 21:54
  • Erdoğan’ın “1 milyon Suriyeli” çıkışına dikkat çeken yorum04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:41
  • İstanbul Valiliği: Kentte 1 milyon 305 bin yabancı yasal olarak ikamet ediyor04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:00
  • Avrupa Birliği’ne sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 2021'de yüzde 45 arttı04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:53
  • TİP vekili Ahmet Şık: İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:31
  • Sessiz İstila: Filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti