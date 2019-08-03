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MHP’li milletvekili deniz suyunun temiz olduğunu göstermek için denize girdi

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ortaya atılan deniz suyunun temiz olmadığına dair iddialarının doğru olmadığını ispatlamak isteyen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz denize girdi.
MHP’li milletvekili deniz suyunun temiz olduğunu göstermek için denize girdi

Yılmaz, “Su analizleri yapıldı. Denize girilmesinde hiçbir sakınca yok” dedi.

Sel felaketi, Akçakoca’nın yaz döneminde yaşadığı turizmi olumsuz yönde etkiledi. Akçakoca’da denize girmek, sel suları ve su baskınları nedeniyle telef olan hayvanlardan yayılan mikroplar ile çöplerin Karadeniz’e dökülmesi nedeniyle kısa süre yasaklandı.

Yapılan analizler sonucunda deniz suyu kalitesinin insan sağlığını etkilemeyeceği belirlendi. Bu bilgi kamuoyuyla paylaşıldı ancak pek çok tatilci, Kurban Bayramı için yaptırdıkları rezervasyonlarını iptal ettirdi. Hafta sonu gelen tatilciler de denizden uzak durdu.

Ümit Yılmaz da Akçakoca’da deniz suyunun temiz olduğunu göstermek için denize girerek, “Kesinlikle Akçakoca denizi kirli değil. Çok rahatlıkla denize girebiliyoruz. Vatandaşlarımız da çok rahat denize girebilirler” dedi.

Akçakoca’nın mavi ile yeşilin kucak kucağa geçtiği bir yer olduğunu söyleyen Yılmaz şunları söyledi: “Bütün vatandaşlarımızı, bütün dünya insanlarını Akçakoca’ya davet ediyoruz. ‘Haydi Akçakoca’ya’ diyoruz. Üç sahilimiz mavi bayraklı. Akçakoca’nın bir başka özelliği ise Türkiye’de ilk mavi bayrak alan plajlarının olması. En büyük avantaj Ankara ve İstanbul’dan araçla 1 ya da 2 saatte gelebileceğiniz deniz noktası. Ankara’nın deniz, İstanbul’un ise sayfiye alanı diyebiliriz.”

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