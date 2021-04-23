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MHP'li vekil Sancaklı'nın oğlu ile Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ortak bir şirketinin olduğu ortaya çıktı

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Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer ile MHP  Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ın "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı bir şirkette ortak olduğu ortaya çıktı. 
MHP'li vekil Sancaklı'nın oğlu ile Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ortak bir şirketinin olduğu ortaya çıktı

2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer ile MHP  Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ın "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı bir şirkette ortak olduğu ortaya çıktı. 

Cumhuriyet gazetesinden Furkan Karabay'ın haberine göre,  Özer ve Sancaklı’nın kurucusu olduğu "Hoppara" adlı şirket, kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdan. 

Thodex’in sahibi Fatih Özer’in, 3 gün arayla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiği de gündeme geldi. 

Çavuşoğlu ziyarete ilişkin olarak, “Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancak’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Saffet Sancaklı, haberlere ve  “Çavuşoğlu'ndan oğlunuza randevuyu siz mi aldınız? Bakan neden sizi adres gösterdi? Thodex’in sahibi Fatih Özer’i tanıyor musunuz?” sorusuna yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Ortadan kaybolduğum iddiası asılsızdır. Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum. 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacak” açıklamasını yaptı.

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının öne sürülmesinin ardından şirketle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 62'si yakalandı. Öte yandan Thodex kurucusu Arnavutluk'a gittiği belirlenen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.(T24)

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