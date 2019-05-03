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MHP'nin nafaka teklifi hazır: 5 yılla sınırlansın

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MHP, 'nafakanın 5 yılla sınırlanması' ile ilgili kanun teklifi hazırladı.
MHP'nin nafaka teklifi hazır: 5 yılla sınırlansın

Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin herhangi bir çalışma gündeme gelmezken nafaka nedeniyle mağdur olduğu ileri sürülen erkekler için hükümet tarafından ‘nafaka ödeme sistemi’nde değişikliği öngören yasa hazırlanıyor. MHP’nin de nafaka tartışmalarına dahil olarak bir kanun teklifi hazırladığı açıklandı.

TBMM gündemine alınacak ‘öncelikli’ yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanlığı’nın, henüz tamamlanmayan çalışmasına göre nafakaya ‘süre sınırı’ konulması öngörülüyor ancak bu sürenin kaç yıl olacağı konusu henüz netleşmedi.

İki ayrı bakanlığın ortak çalıştığı kanun değişikliği için hazırlanan taslak metne göre; kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi üzerinde görüş birliği sağlandı; ancak, taslak metne son şekli henüz verilmedi.

MHP’DEN ‘5 YIL’ TEKLİFİ

MHP grubu da ‘süresiz nafaka’ ile ilgili kanun teklifi hazırladı. TBMM gündemine taşınması beklenen teklif ile nafakaya sınır getirilmesi planlanıyor.

MHP’nin hazırladığı teklife göre; süresiz nafaka ortadan kalkacak. Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi ‘en fazla 5 yıl’ ile sınırlandırılacak. 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.

Adalet ve Aile Bakanlıklarının, sözkonusu düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin de görüşlerini alacakları belirtildi. Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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