  • BIST 1.433
  • Altın 485,428
  • Dolar 8,2845
  • Euro 10,0101
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

MHP'nin yeni anayasa tasarısıyla ilgili çarpıcı iddia: 'Bahçeli Erdoğan'ı başbakan yapmak istiyor'

»
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı anayasa önerisiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MHP'nin yeni anayasa tasarısıyla ilgili çarpıcı iddia: 'Bahçeli Erdoğan'ı başbakan yapmak istiyor'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı anayasa önerisiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu önerideki maddelere dikkat çeken gazeteci Taha Akyol, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istediğini savundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa" vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını duyurdu.

Bahçeli, anayasa değişikliği önerilerinde, verdiği kararlar nedeniyle "Kapatılmalıdır" dediği Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ise "yüksek mahkeme" statüsünden çıkarılıp özel bir statüde düzenlendiğini söyledi. MHP'nin önerisinde, Cumhurbaşkanı ile birlikte iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da seçimle işbaşına gelmesi öngörülüyor.

MHP'NİN ANAYASA ÖNERİSİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

MHP liderinin açıklamış olduğu 4 kısımdan oluşan 100 maddelik yeni anayasa önerisinin yeterince inclenmediğini savunan gazeteci Taha Akyol ise Karar gazetesindeki bugünkü yazında dikkat çeken ifadeler kulandı.

"Bahçeli Erdoğan’ı ‘başbakan’ yapmak istiyor!" başlıklı yazısında Akyol, Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.

 

"BEŞTEPE MEMNUN DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin "çözüm için" Cumhurbaşkanını dediği Meclis'i ve kurumları güçlendirmek istediğini iddia eden Akyol, "Bu bakımdan Beştepe’de memnunlukla karşılandığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yerine, "Başkanlık istemi" ifadesini kullanmasının altını çizen gazeteci Akyol; yürütmenin tek kişiden değil, halkın seçeceği yardımcılarla birlikte üç kişiden oluşmasının istendiğini belitti.

Akyol, söz konusu öneride Meclis'e verilen yetkilerin de genişletilmesi için maddeler olduğunu ve bu durumunda parlamenter sistemdeki yapıya benzediğini işaret etti.

(GerçekGündem)

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maas ile Cenevre’deki 5+BM toplantısını da ele aldık06 Mayıs 2021 Perşembe 18:18
  • İlkay Adalı:“Gerçekler mi acaba, merak ettik”06 Mayıs 2021 Perşembe 17:41
  • Türkiye-Mısır ilişkileri: İki ülke heyetleri Kahire'de hangi konuları görüşüyor?06 Mayıs 2021 Perşembe 17:27
  • Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 6 Mayıs 1972'de neden idam edildi?06 Mayıs 2021 Perşembe 17:16
  • Cem Yılmaz tiye aldı: Benim için Gökhan Özoğuz bitti; 3 aydır illuminatinin aidatını ödemiyor06 Mayıs 2021 Perşembe 16:53
  • Reuters: Türkiye, vatandaşlarını eve kapatırken yabancı turistleri ağırlıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 16:50
  • Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu?06 Mayıs 2021 Perşembe 16:48
  • Sedat Peker: Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu06 Mayıs 2021 Perşembe 15:59
  • Zeytinburnu'nda 5 katlı Bina çöktü06 Mayıs 2021 Perşembe 14:18
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de Temaslarda Bulunuyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti