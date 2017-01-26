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MI6: James Bond'un yardımcısı 'Q' gerçek hayatta bir kadın

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MI6: James Bond'un yardımcısı 'Q' gerçek hayatta bir kadın
İngiliz Dış İstihbarat Servisi (MI6) James Bond filmlerinde teknoloji uzmanı rolünde "Q" karakterinin gerçek hayatta bir kadın olduğunu açıkladı.

MI6 Başkanı Alex Younger, "Gerçek hayattaki Q sizinle tanışmak için sabırsızlanıyor. Ve gerçek hayattaki Q'nun kadın olduğunu açıklamaktan memnunum" dedi.

Alex Younger, gizli servise katılmaları için kadınları beklediklerini söyledi.

Londra'da kadınlara yönelik bilişim etkinliğine katılan Younger, MI6 ajanlarının sosyetik olduğu yönünde bir klişe olduğunu ve farklı özgeçmişlere sahip insanları işe almak istediklerini söyledi.

James Bond filmlerinde "Q" karakterindeki teknoloji uzmanını bir erkek oyuncu canlandırıyor.

'Bond'u aşmalıyız'

MI6 Başkanı, yetenekleri insanları işe almak istediklerini söyledi ve "Bu Bond şeyini aşmalıyız" dedi.

Alex Younger, hayali MI6 ajanının "rakiplerimizin her çalının ardında bir ajanımız bulunduğu ve bizi olduğumuzdan 10 bin kat daha büyük sanmaları" açısından harika olduğunu da söyledi.

Younger buna karşın MI6 ajanlarının belli bir kesimle sınırlı kalmaması gerektiğini kurumun başarısı için farklı topluluklardan özellikle de kadınlar arasından işe alımlar gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Younger "Bir odada ne kadar farklı insan olursa bu yüksek baskı altındaki koşullarda, kararlar o kadar iyi oluyor. Benim için başarı MI6 içinde daha derin ve daha geniş teknoloji yetenekleri ve özellikle de daha fazla kadının dahil olduğu çeşitlilik" dedi.

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