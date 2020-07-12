Altı yıl önce cinsel içerikli film sektöründen emekli olan 27 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, TikTok hesabından genç kızlara seslendi. Khalifa oynadığı filmlerin kendisine ömür boyu geçmeyecek psikolojik hasar verdiğini söyleyerek, "Size yalvarıyorum bu sektörden uzak durun" çağrısında bulundu.

Altı yıl önce cinsel içerikli film sektöründen emekli olan 27 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, TikTok hesabından genç kızlara seslendi.