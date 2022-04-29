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Michelle Pfeiffer tekrar “Catwoman” olmaya yeşil ışık yaktı

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Amerikalı ünlü aktris Michelle Pfeiffer, son röportajında ikonik rolü Catwoman karakterini yeniden canlandırmaya sıcak baktığını söyledi.
Michelle Pfeiffer tekrar “Catwoman” olmaya yeşil ışık yaktı

64 yaşındaki ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, 1992 yapımı “Batman Dönüyor” (Batman Returns) filminde canlandırdığı ve klasikleşen Catwoman (Kedi Kadın) rolünü tekrar canlandırmaya karşı olmadığını belirtti.

Hollywood Reporter’a konuşan aktris, rolü yeniden canlandırmak isteyip istemediği sorulduğunda “Bağlama göre değişir ama evet, düşünürdüm” dedi.

ROL ARKADAŞI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

“Batman Returns”de Bruce Wayne ve Batman karakterlerini canlandıran aktör Michael Keaton da, ünlü aktris hakkında “Pfeiffer; seksi, ironik, trajik, tehlikeli ve sadece iyi olmanın neredeyse imkansız kombinasyonunu başardı” demişti.

Pfeiffer da, 1992 yapımı filmde hem Selina hem Catwoman rolünü canlandırmıştı. Ünlü yönetmen Tim Burton tarafından yönetilen film, 2 dalda Oscar’a aday gösterilmişti.

Ünlü aktris şu anda, Showtime’da yayınlanan “First Lady” dizisinde Betty Ford rolüyle yer alıyor. Röportajda, eskisi kadar yoğun çalışmadığını, ailesiyle vakit geçirmek istediğini, artık yalnızca yazar ve yapımcı kocası David E. Kelley ile çocuklarıyla olmaya odaklandığını söyledi.

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