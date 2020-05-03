Michigan’ın salgın önlemi: Postayla ücretsiz prezervatif dağıtılıyor

Salgın sürecinde dünyanın dört bir yanında ihtiyacı olanlara gıda yardımı yapılıyor; Türkiye’de biner lira, ABD’de 1200’er dolar (8 bin 432 lira) ödeniyor. Bağış toplanıyor. Gönüllü olarak maske üretip dağıtanlar var.

Salgın sürecinde dünyanın dört bir yanında ihtiyacı olanlara gıda yardımı yapılıyor; Türkiye’de biner lira, ABD’de 1200’er dolar (8 bin 432 lira) ödeniyor. Bağış toplanıyor. Gönüllü olarak maske üretip dağıtanlar var. ABD’nin Michigan eyaletinin sağlık dairesi ise istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçmek için prezervatif dağıtıyor.

Yetkililer, salgın öncesinde, bar, lokanta ve resmi dairelerde bulunan, ücretsiz prezervatif temin edilebilen otomatların işlevini kaybetmesi nedeniyle postayla evlere yollama kararı aldı.

Eyaletin sağlık dairesinin sözcüsü Lynn Sutfin, “Salgın sürecinde başka sağlık sorunları yaşanmaması için ve çok sayıda kişinin işini kaybettiği dönemde istenmeyen gebelikleri engellemek için çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İsteyennlerin internet üzerinden talep formu doldurması gerektiğini söyleyen Sutfin ve arkadaşlarının hizmetine sıcak bakanlar da oldu; “Bizim paramızla böyle bir şey yapılması çok saçma” diye eleştirenler de.