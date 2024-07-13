Miçotakis: 20 Temmuz gecesi Kıbrıs’ta olacağım

Guterres’e 6 aylık görev süresinde yaptığı temaslarla ilgili raporunu sunan Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin’in, “görev süresi sona ermiş olmasına rağmen çabalarına devam edeceği ancak bu çabalarını, Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının tepkisini çekmeme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 6 aylık görev süresinde yaptığı temaslarla ilgili raporunu sunan Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin’in, “görev süresi sona ermiş olmasına rağmen çabalarına devam edeceği ancak bu çabalarını, Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının tepkisini çekmemek için ‘davul çalmadan’ (sessizce) yürüteceği” iddia edildi.

Politis “Angela Holguin Devam Edecek Ama Sessizce… Kışkırtmak İstemiyor” başlıklı haberinde Kıbrıs’taki iki taraf Guterres’ten, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili kararını işitmeyi beklerken “Holguin’in, çabalarını sessizce sürdüreceğini, BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü ve hatta beşli bir görüşme yapılması olasılığının açık olduğunu” yazdı.

Gazete Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in, Holguin’in raporunu aldığını doğruladığı Genel Sekreter’in, iki lidere bundan sonraki adımları önermek için şimdi rapordaki tavsiyeleri inceleyeceğini söyleyerek Guterres’in niyetini ortaya koyduğunu yazdı. Gazete, edindiği bilgilere dayanarak Guterres’in “acele hareketler yapmayacağını, dikkatli hareket edeceğini ve Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili önerilerini sunmakta acele etmeyeceğini” ekledi.

Habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Rum yönetimine ulaşan son bilginin, Genel Sekreter’in, Holguin’in raporunu ve tavsiyelerini inceledikten sonra liderleri çağırarak çıkmazın kaldırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması çabasında bundan sonra atılacak adımlarla ilgili kararını bildireceği yolunda olduğunu söyledi. Letimbiotis, Rum tarafı olarak “çıkmazın en kısa sürede kaldırılması için samimi niyetle mümkün olan her çabayı harcamak üzere Genel Sekreter’in emrinde olduklarını” da savundu.

Gazete, Genel Sekreter Guterres’in “Eylül ayında New York’ta, BM Genel Kurulu çerçevesinde olası bir üçlü ve hatta beşli görüşme yapılmasına olanak tanıyacak uygun ortamı yaratmak istediği” yolunda bilgi edindiğini de aktardı.

Haberde Holguin’in gerek Kıbrıslı Türklere ve Rumlara yönelik açık mektubunda kullandığı ifadelerin, (“taahhüdünün sona ermediği ve sürdürülebilir çözüm için alternatif çözümler düşünmeye devam edeceği”) gerekse görev süresinin sona ermesinden sonra yaptıklarının, Guterres’in Holguin’in misyonu ve yetkisiyle ilgili niyetinin işaretleri olduğu kanaati aktarıldı.

Holguin’in, raporunu Guterres’e sunduğu 10 Temmuz’dan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan dengi Yoregos Yerapetridis ile Washington’da görüşmek istemesi, Yerapetridis ile talep ettiği görüşmenin Çarşamba günü gerçekleşmesi ve yükümlülüğü olmamakla birlikte Güvenlik Konseyi’ne gayrı resmi bilgilendirme yapması buna örnek gösterildi.

Habere göre, siyasi analizciler Türkiye’nin, görev süresi bittikten sonra Holguin’in Fidan ile görüşme davetini kabul etmekle “Holguin’in bütün temasları yetkileri zemininde gerçekleştiğinden, misyonunun gayrı resmi uzatılmasına susarak rıza gösterdiğini” değerlendirdi.

Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli de Politis’e, BM’den kendisine ulaşan bilginin, Genel Sekreter Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlara karar verene kadar Holguin’in görev süresinde gayri resmi bir uzatma yapıldığı yolunda olduğunu söyledi.

Haravgi “Başkan: Yılsonundan Önce Kıbrıs Sorununda Olumlu Haberler” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “çok yakında, yılsonundan önce Kıbrıs sorunuyla ve müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili olumlu haberler olacağından emin olduğunu” yazdı.

Gazeteye göre, Fransa’nın ulusal günü nedeniyle Cuma akşamı Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nde düzenlediği etkinliğe katılan Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı olarak ana önceliğinin “Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek ve 50 yıllık bölünmüşlüğü sona erdirmek olduğunu” savundu. Htistodulidis “bu çerçevede müzakerelerin koptuğu yerden yeniden, mümkün olan tek zemin olan BM Güvenlik Konseyi kararlarında tarif edilen iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde başlaması için BM Genel Sekreteri ve Kişisel Temsilcisi ile sıkı iş birliği içerisinde her türlü çabayı harcamakta olduklarını” söyledi.

Hristodulidis “bugün aldığım bilgiden sonra, çok yakında, yılsonundan önce olumlu haberler olacağından eminim.” dedi.

Alithia Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun, “Fransa, Kıbrıs sorununa kararların siyasi eşitlik temelinde alınacağı etkin bir federasyona dayalı adil, sürekli ve sürdürülebilir bir sorun inşa edilmesi sürecinde Kıbrıs’a yardım etmeye her zaman hazırdır” dediğini aktardı.

Habere göre, Salina Grenet-Catalano bu sözleri Fransa’nın ulusal günü dolayısıyla dün akşam büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte dile getirdi.

Aynı gazetenin “Miçotakis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması Zaruri” başlıklı manşet haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü.

Miçotakis görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının elzem olduğunu” söyledi. Ada’nın 50 yıldır bölünmüş olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Miçotakis, “Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi için her olanağın değerlendirilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

20 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta olacağını kaydeden Miçotakis “20 Temmuz gecesi Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek törene katılmak üzere Kıbrıs’ta olacağım, ondan sonra Genel Sekreter ile Türk istilasından 50 yıl sonra bu büyük yaranın kapanmasına ve Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına nasıl katkıda bulunabileceğini görüşeceğim.” dedi.