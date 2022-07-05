Miçotakis Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Türkiye’yi hedef aldı

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde karşılıklı açıklamalarla gerilim tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda konuştu.

Miçotakis, Avrupa Birliği’nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu hatırlatırken, Yunan basını bu açıklamayı ‘Türkiye’ye üstü kapalı gönderme’ olarak yorumladı.

Türkiye ile son dönemde Ege’de artan gerilim hakkında da konuşan Miçotakis, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” dedi.

Ukrayna’daki savaşa da değinen Miçotakis, “kurnaz tarafsızın rolü tarihte birçok kez kınandı” diye vurguladı ve Yunanistan’ın barıştan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu belirtti.Miçotakis, Ukrayna savaşının Avrupa’nın yolunda bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa’nın, yarın benzer olaylara karşı tedbir alması gerektiğini ifade etti.