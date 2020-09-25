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Miçotakis BAE-İsrail anlaşmasını örnek gösterdi, 'diplomasiye şans verelim' dedi

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin 'Diplomasiye bir şans verelim' dedi. Miçotakis İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayı örnek verdi.
Miçotakis BAE-İsrail anlaşmasını örnek gösterdi, 'diplomasiye şans verelim' dedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "Diplomasiye bir şans verelim" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap eden Miçotakis, geçen yılki Genel Kurulda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dostluk ve işbirliği elini uzatmaya özen gösterdiğini söyledi.

Miçotakis, "Avrupa'da Türkiye için bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğimden bile bahsetmiştim" dedi.

Buna karşın Türkiye'nin "bölgede gerilimi tırmandırdığı"nı savunan Miçotakis "Gerilimin sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı, diplomasiye bir şans verilmesi çağrısını yaparken İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ABD arabuluculuğunda yapılan anlaşmayı örnek gösterdi.

Sözkonusu anlaşmanın, "şüphe ve düşmanlıkların yerini işbirliği ve karşılıklı anlayışa bırakabileceğinin kanıtı" olduğunu ileri süren Miçotakis, "Öyleyse buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hâlâ anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının bilgeliğine güvenmeliyiz" dedi.

İstikşafi görüşmelerin başlaması kararının, "doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" kaydeden Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel işbirliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerlere uygun hareket etmeye çağırıyorum" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

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