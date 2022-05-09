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Miçotakis: “EastMed Projesinin Kaderini Piyasa Belirleyecek”

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Miçotakis: “EastMed Projesinin Kaderini Piyasa Belirleyecek”
Miçotakis: “EastMed Projesinin Kaderini Piyasa Belirleyecek”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, EastMed projesinin kaderini piyasanın belirleyeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine röportaj veren Miçotakis, Yunanistan’ın enerji kavşağındaki yükselmesinin Türkiye’yle ilişkisi bulunmadığını kaydederken, EastMed projesinin mali açıdan yaşayabilirliğinin piyasaya bağlı olduğunu ifade etti.

Habere göre Miçotakis, EastMed projesinin doğalgaz ihtiyacı için seçeneklerden biri olduğunu kaydetti.

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