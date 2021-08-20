Miçotakis, Erdoğan ile Afganistan’ı görüşecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği gelişmede iki ismin Afganistan’da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği gelişmede iki ismin Afganistan’da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.
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