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Miçotakis, Erdoğan’ı şikayet etti: ‘Savaş tehdidi’ ifadesi kullanıldı

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim son dönemde tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye karşıtı açıklamalarına yenilerini ekledi.
Miçotakis, Erdoğan’ı şikayet etti: ‘Savaş tehdidi’ ifadesi kullanıldı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Tsuka ile yaptığı ikili görüşmede Türkiye’ye yüklenirken, Tsuka’ya Ankara yönetimini şikayet etti.

Miçotakis, Romen Başbakan’a Türkiye’nin ‘provokasyon’larda bulunduğunu öne sürerken, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerinden şikayet etti. Miçotakis, Türkiye’nin ‘Yunanistan’ın egemenlik haklarına meydan okuduğunu’ savundu.

Miçotakis Türkiye ile yaşanan soruna değinerek, “Ülkemiz, taviz vermeden uluslararası hukuk çerçevesinde iyi niyetli bir diyaloğu memnuniyetle karşılamaktadır. Yunanistan, ulusal çıkarlarını savunmaya ve iyi komşuluk ilişkileri yürütmeye devam edecektir.” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SAVAŞ TEHDİDİ’ İFADESİ

Öte yandan, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks ve diğer Parlamento üyeleriyle bir araya geldi. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar Dendias’ın burada Türkiye ile yaşanan gerilime değindiğini duyurdu.

Dendias’ın ABD’li heyete Türkiye’nin ‘kışkırtıcı davranışları’ hakkında bilgi verdiği belirtilirken, ‘Türkiye’nin savaş tehdidi’ ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege’de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan Başbakanı’nı hedef alarak ‘Miçotakis benim için bitmiştir’ ifadelerinde bulunmuş, bu açıklama uzun süre gündem olmuştu.

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