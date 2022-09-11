Miçotakis geri adım attı: “Erdoğan ile görüşmeye hazırım ancak…”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün açılışı yapılan 86. Selanik Uluslararası Fuarı (TIF) kapsamında düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikadan, ekonomiye ve savunma alanına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

“SAYIN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIM”

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, gerginleşen Türkiye Yunanistan ilişkileri hakkında, “Türkiye gerçeği çarpıtıyor, gerilim yolunu izlememeleri gerekir. Ben iletişim yollarını kapatmadım. Sayın Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım. Tekrar görüşeceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile gerilimi isteyecek son kişi benim” dedi. Miçotakis, Fransız Başbakanı Macron ile görüşmesinde KKTC- Güney Kıbrıs Rum Kesimi ilişkilerini de ele alacaklarını belirterek, “Fransa ile bölge meselelerini görüşüp ittifak olduğumuz konuları arttıracağız. Yunanistan, Türkiye’nin Prag’daki varlığı konusunda olumlu. Kıbrıs sorunu için de önemli olacak. Erdoğan gelirse orada konuşma fırsatı bulabiliriz” dedi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ÇATIŞMA OLACAĞINI SANMIYORUM

Miçotakis açıklamalarının devamında ise “Türkiye’nin Yunan egemenliğine saldırmasını, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum, Türkiye katalizör olacak bir yanıt alacaktır” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLI KUVVETLERİ DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Miçotakis basın mensuplarının bir sorusu üzerine “Yunan adaları Türkiye için bir tehdit değil. Tersi doğrudur. Türkiye adaları tehdit ediyor. Silahlı kuvvetleri donatmaya devam edeceğiz ve Türkiye ile iletişim kanalların açık tutmaya çalışacağız. Ancak Türkiye, provokasyonun Avrupa ile daha yakın ilişki kurma arzusuyla tutarlı olması halinde, Sayın Erdoğan’ın Yunan argümanıyla karşı karşıya kalacağını ve cevap vereceğini düşünmeli” dedi.