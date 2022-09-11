  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Miçotakis geri adım attı: “Erdoğan ile görüşmeye hazırım ancak…”

» »
Miçotakis geri adım attı: “Erdoğan ile görüşmeye hazırım ancak…”
Miçotakis geri adım attı: “Erdoğan ile görüşmeye hazırım ancak…”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün açılışı yapılan 86. Selanik Uluslararası Fuarı (TIF) kapsamında düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikadan, ekonomiye ve savunma alanına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

“SAYIN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIM”

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, gerginleşen Türkiye Yunanistan ilişkileri hakkında, “Türkiye gerçeği çarpıtıyor, gerilim yolunu izlememeleri gerekir. Ben iletişim yollarını kapatmadım. Sayın Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım. Tekrar görüşeceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile gerilimi isteyecek son kişi benim” dedi. Miçotakis, Fransız Başbakanı Macron ile görüşmesinde KKTC- Güney Kıbrıs Rum Kesimi ilişkilerini de ele alacaklarını belirterek, “Fransa ile bölge meselelerini görüşüp ittifak olduğumuz konuları arttıracağız. Yunanistan, Türkiye’nin Prag’daki varlığı konusunda olumlu. Kıbrıs sorunu için de önemli olacak. Erdoğan gelirse orada konuşma fırsatı bulabiliriz” dedi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ÇATIŞMA OLACAĞINI SANMIYORUM

Miçotakis açıklamalarının devamında ise “Türkiye’nin Yunan egemenliğine saldırmasını, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum,  Türkiye katalizör olacak bir yanıt alacaktır” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLI KUVVETLERİ DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Miçotakis basın mensuplarının bir sorusu üzerine “Yunan adaları Türkiye için bir tehdit değil. Tersi doğrudur. Türkiye adaları tehdit ediyor. Silahlı kuvvetleri donatmaya devam edeceğiz ve Türkiye ile iletişim kanalların açık tutmaya çalışacağız.  Ancak Türkiye, provokasyonun Avrupa ile daha yakın ilişki kurma arzusuyla tutarlı olması halinde, Sayın Erdoğan’ın Yunan argümanıyla karşı karşıya kalacağını ve cevap vereceğini düşünmeli” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan ile gerilim büyüyor: Erdoğan’a tek kelime ile cevap verdi11 Eylül 2022 Pazar 12:01
  • Hırvatistan’da hükümet protesto edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 18:28
  • Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında tetikteler: Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan manidar ziyaret10 Eylül 2022 Cumartesi 17:19
  • İsveç Başbakanı’ndan “U-dönüşü”: Türkiye’ye iade etmeyeceğiz10 Eylül 2022 Cumartesi 16:01
  • Hırvatistan’da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti10 Eylül 2022 Cumartesi 15:36
  • AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek10 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
  • Finlandiya, 6 Türk vatandaşının iadesi talebini reddetti09 Eylül 2022 Cuma 21:13
  • Hollanda’da fırınlar iflasın eşiğinde09 Eylül 2022 Cuma 19:51
  • Çek bakan: Türkiye’ye mülteci baskısını artıralım09 Eylül 2022 Cuma 18:14
  • Yunanistan’da casus yazılım krizi büyüyor09 Eylül 2022 Cuma 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti