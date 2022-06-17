Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi sırasında Türkiye’nin tavrıyla ilgili “kararlılık ve soğukkanlılık” mesajı veren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir. Zannederim bu, her iki vatanımız için de bir mirastır” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’da yaşanan büyük yangında Rum yönetiminin verdiği desteğe karşılık jest olarak, üç resmî uçağından birini, gövdesine Güney Kıbrıs’ın arması eklenerek, Rum Yönetimi Başkanı ve diğer resmî şahsiyetlerin resmî yurt dışı seyahatlerinde kullanmaları için Güney Kıbrıs’a hibe edeceklerini açıkladı.

Rum medyası Miçotakis’in, Anastasiadis’in kendisi ile aynı kıyafeti seçmiş olmasına dikkat çekerek “aramızdaki tam koordinasyonun, bugün kıyafet tercihimize de yansıdığını söylemeden edemeyeceğim. Sizi temin ederim, önceden planlanmış bir şey değil” dediğine işaret etti.