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Miçotakis İngiliz basınına konuştu: Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonu peşinde

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde karşılıklı açıklama ve adımlarla hızla tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İngiliz basınına verdiği röportajda Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü.
Miçotakis İngiliz basınına konuştu: Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonu peşinde

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen kriz uluslararası basında da yakından takip ediliyor.

Son olarak Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye'nin Yunanistan ve ABD'ye nota vermesi gerilimi artırmıştı. TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. Bizim tavsiyemiz ABD'nin Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi” demişti.

İNGİLİZ GAZETE MİÇOTAKİS'İ ÖVDÜ

Gerilimle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İngiliz basınına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin yanlış bilgiler yaydığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde” diyen Yunan Başbakan, “Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.

İngiliz Sunday Times gazetesi haberde, gelecek temmuzdaki kritik seçimlere hazırlanan Miçotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krizle sarsılan Yunanistan'da “ekonomi alanda bir mucizeye” imza attığı yorumunda bulundu. Haberde, Yunan siyasetinde önemli bir aileden gelen Miçotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkez sağında bir idol haline geldiği belirtildi.

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