  • BIST 3.295,27
  • Altın 984.308
  • Dolar 18.3303
  • Euro 18.0476
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Miçotakis: Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz

» »
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yanıt veren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz" dedi.
Miçotakis: Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

BM toplantısı için gittiği New York'ta dün yabancı konuklarla bir araya gelen Miçotakis, uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirterek, “Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim” dedi.

Erdoğan, konuşmasında Yunanistan’ın mülteci politikasına tepki göstererek şunları söylemişti:

"Mülteci krizi kendilerine daha iyi gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar örmekle, insanları kamplara doldurmakla çözülemez. Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye olarak yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyalara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız süt şirketi ürünlerini geri çağırdı21 Eylül 2022 Çarşamba 19:49
  • Fransa ve Yunanistan’dan Ege’de ortak tatbikat21 Eylül 2022 Çarşamba 18:53
  • Biden'ın "Kovid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa'dan tepki20 Eylül 2022 Salı 19:43
  • Miçotakis’ten Türkiye ile ilgili sert yorum: Isırmak istemiyoruz20 Eylül 2022 Salı 18:00
  • AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu20 Eylül 2022 Salı 16:57
  • Belçika’da İnşaat Şirketleri Projeleri Durduruyor20 Eylül 2022 Salı 15:58
  • Fransa’da kış soğuk geçerse hanelerde elektrik kesintisine gidilecek19 Eylül 2022 Pazartesi 18:06
  • AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi19 Eylül 2022 Pazartesi 16:36
  • AB, Acil Durum Yetkileri İstedi19 Eylül 2022 Pazartesi 15:18
  • Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin güneydeki çalışma hayatına dahil edilmesini istedi18 Eylül 2022 Pazar 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti