Miçotakis: Türk ve Yunan Savunma Bakanları Arasındaki İletişim Devam Edebilir

Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce Selanik-İzmir arasında ticari bir (gemi) seferi başladı ve umarım başarılı olur. Zira, bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve karşılıklı ticaret gelişebilir.” diye konuştu.



Miçotakis, Akar ve Panayotopulos’un görüşmesine ilişkin ise “İki Savunma Bakanı arasında görüşme olmasını olumlu değerlendiriyorum ve (belli) koşullar altında bu iletişim devam edebilir” dedi.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, 27 Ekim’de Atina’yı ziyaret edeceğini kaydeden Miçotakis, bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınacağını ifade etti.