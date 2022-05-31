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Miçotakis Türkiye karşıtlığını harita ile gösterdi

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İlişkilerin bir iyi bir kötü olduğu Türkiye-Yunanistan hattında gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı... Yunan medyası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugün Brüksel'de Alman mevkidaşı Scholz ile görüştüğünü aktardı.
Miçotakis Türkiye karşıtlığını harita ile gösterdi

Bugün Brüksel’de AB Zirvesi’ne katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in burada üst düzey isimlerle görüştüğü ve Türkiye karşıtı açıklama ve sunumlar yaptığı ortaya çıktı.

Yunan haber ajansı AMNA’nın hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde Miçotakis’in Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile görüştüğü ve bu görüşmede Ankara ile son dönemde yaşanan gerilimden duyulan kaygının dile getirildiği belirtildi.

AMNA’nın haberinde, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrininin Atina’da rahatsızlık yarattığı da belirtilirken Miçotakis’in bu konuyu Scholz’a bir harita gösterdiği de aktarıldı.

Miçotakis’in bu görüşmede Türkiye karşıtı açıklamalara ağırlık verdiğine dikkat çekilirken, dün Almanya Başbakanı Scholz’un Türkiye karşıtı bir ifade kullanmak yerine iki taraf arasında diyalog çağrısı yapmıştı. Miçotakis’in ise Türkiye’nin hamlelerinin bölgeye zarar verdiğine yönelik iddiaları üzerine basa basa Scholz’a kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.

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