Miçotakis Türkiye sınırında denetimi sıkılaştıracak

Yunanistan'ın yeni hükümeti Türkiye ile sınırlarının daha sıkı denetlenmesi ve sığınma hakkı olmayanların da Türkiye’ye daha hızlı iadesinin hedeflendiğini açıkladı.

Kiriakos Miçotakis başbakanlığındaki yeni Yunan hükümeti Türkiye ile sınırlarının daha sıkı denetlenmesi ve iltica hakkı olmayanların daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye iadesinin hedeflendiğini duyurdu.

Yunanistan başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ege adalarındaki mülteci kamplarındaki "kabul edilemez koşulların" düzeltilmesi hedefine vurgu yapıldı.

Yeni muhafazakâr Yunan hükümeti bu hedef doğrultusunda yaşa dışı göçün önlenmesi için Türkiye ile sınırlarının daha sıkı bir şekilde denetleneceğini açıkladı.

Miçotakis hükümeti aynı zamanda Ege adalarındaki mülteci kamplarındaki başvuru ve inceleme süreçlerinin daha işler hale getirilerek sığınma hakkı olmayanların daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu. Bir önceki hükümet döneminde bir sığınma başvurusunun incelenmesi iki yılı aşabiliyordu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Pazartesi günü ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.

"Yunanistan yalnız değildir"

Yunan televizyonuna açıklama yapan Avramopoulos, "Yunanistan yalnız değildir" diyerek AB'nin desteğinin altını çizdi. Miçotakis ile görüşmesi sonrasında ise AB yetkilisi Avramopoulos, Türkiye ile 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatının uygulanması konusunu görüştüklerini bu mutabakatın öngördüğü süreçlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçenlerin sayısı son aylarda arttı. Resmi rakamlara göre geçen yıl Haziran ayında 2 bin 12 kişi kaydedilmişti. Bu yıl Haziran ayında ise Türkiye'den Yunanistan'a geçerek sığınma talebinde bulunan kişi sayısı 3 bin 122'ye ulaştı.

Yunanistan'daki mülteci kamplarında 17 bin 967 kişi bulunuyor. Oysa bu kampların kapasitesi 8 bin 900 kişi ile sınırlı.