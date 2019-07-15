  • BIST 97.098
  • Altın 259,676
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Miçotakis Türkiye sınırında denetimi sıkılaştıracak

» »
Yunanistan'ın yeni hükümeti Türkiye ile sınırlarının daha sıkı denetlenmesi ve sığınma hakkı olmayanların da Türkiye’ye daha hızlı iadesinin hedeflendiğini açıkladı.
Miçotakis Türkiye sınırında denetimi sıkılaştıracak

Kiriakos Miçotakis başbakanlığındaki yeni Yunan hükümeti Türkiye ile sınırlarının daha sıkı denetlenmesi ve iltica hakkı olmayanların daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye iadesinin hedeflendiğini duyurdu.

Yunanistan başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ege adalarındaki mülteci kamplarındaki "kabul edilemez koşulların" düzeltilmesi hedefine vurgu yapıldı.

Yeni muhafazakâr Yunan hükümeti bu hedef doğrultusunda yaşa dışı göçün önlenmesi için Türkiye ile sınırlarının daha sıkı bir şekilde denetleneceğini açıkladı.

Miçotakis hükümeti aynı zamanda Ege adalarındaki mülteci kamplarındaki başvuru ve inceleme süreçlerinin daha işler hale getirilerek sığınma hakkı olmayanların daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu. Bir önceki hükümet döneminde bir sığınma başvurusunun incelenmesi iki yılı aşabiliyordu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Pazartesi günü ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.

"Yunanistan yalnız değildir"

Yunan televizyonuna açıklama yapan Avramopoulos, "Yunanistan yalnız değildir" diyerek AB'nin desteğinin altını çizdi. Miçotakis ile görüşmesi sonrasında ise AB yetkilisi Avramopoulos, Türkiye ile 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatının uygulanması konusunu görüştüklerini bu mutabakatın öngördüğü süreçlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçenlerin sayısı son aylarda arttı. Resmi rakamlara göre geçen yıl Haziran ayında 2 bin 12 kişi kaydedilmişti. Bu yıl Haziran ayında ise Türkiye'den Yunanistan'a geçerek sığınma talebinde bulunan kişi sayısı 3 bin 122'ye ulaştı.

Yunanistan'daki mülteci kamplarında 17 bin 967 kişi bulunuyor. Oysa bu kampların kapasitesi 8 bin 900 kişi ile sınırlı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan07 Temmuz 2019 Pazar 20:42
  • Yunanistan'da seçimde oy kullanan seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaş ve üzeri07 Temmuz 2019 Pazar 19:31
  • Müstakbel Yunan başbakanı, Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:35
  • İtalya "Alan Kurdi"ye kapalı06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:14
  • Fransa'da 'nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak05 Temmuz 2019 Cuma 09:24
  • Red Light District: Amsterdam’ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde04 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
  • Son dakika... Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye nota04 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
  • Saadet Yüksel resmen AİHM yargıcı03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:27
  • Amsterdam'daki Red Light District için kurtarma planı açıklandı03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:34
  • Kıbrıslı Türk ilk Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek Strazburg’da görevine başladı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti