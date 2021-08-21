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Miçotakis, Türkiye sınırında inceleme yapacak

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Dedağaç (Evros) ilindeki Meriç nehrindeki Yunanistan-Türkiye sınır bölgesine gelerek Afgan göçmenlerle ilgili olarak incelemelerde bulunacağı açıklandı.
Miçotakis, Türkiye sınırında inceleme yapacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Dedağaç (Evros) ilindeki Meriç nehrindeki Yunanistan-Türkiye sınır bölgesine gelerek Afgan göçmenlerle ilgili olarak incelemelerde bulunacağı açıklandı. Yoğun Afgan göçüne yönelik Meriç sınır bölgesine 500 sınır muhafızı daha gönderip yeni çelik tellerle sınır bölgesinde takviyeler yapan Yunanistan'ın Yunan ordusunu sınır bölgesi olası bir göç dalgasına karşılık teyakkuz durumuna geçirdiği açıklandı.

BÖLGE KARADAN HAVADAN VE DENİZDEN GÖZETLENİYOR

Yunanistan medyasında yer alan habere göre; Şubat 2020'de binlerce göçmenin Yunanistan'a yasadışı ve toplu halde giriş girişiminin ardından sınır hattı koruma planında bölgede kurulan tüm altyapının şimdi de olası göç dalgasına karşı kullanılması beklendiği belirtildi. Sınır bölgesinde göçmenlere yönelik her hareketi gerçek zamanlı olarak kaydetmek ve doğrudan karar alma merkezlerine iletmek için hem Silahlı Kuvvetler hem de Yunanistan Emniyet Teşkilatının gözetim araçlarıyla sınır gözetimi ağı genişletildi. Yunanistan sınır bölgesinin karadan, denizden ve havadan zeplinlerle yoğun incelemeye alındığı belirtildi.

SINIR BÖLGESİNE ÖZEL HAREKAT VE PARAŞÜT BİRLİĞİ İNDİRİLDİ

Meriç sınır bölgesinde dün sabah saatlerinde incelemelerde bulunana Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Vatandaşı Koruma Bakanı  Michalis Chrysochoidis’in ardından Meriç sınır bölgesindeki Ormenio ve Soufli'den gelen özel harekat birliği ile paraşüt birliğinin ormanlık ve dağlık alanda konuşlandırıldığı açıklandı. Meriç sınır hattında devriye gezen özel harekat ve sınır muhafızları sayısının ise arttırıldığı belirtildi.

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