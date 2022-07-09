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Miçotakis: Türkiye’nin tecrit edilmesine karşıyız

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Ankara-Atina hattında son dönemde süren gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Skai TV kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin tecrit edilmesine karşı olduklarını söyledi.
Miçotakis: Türkiye’nin tecrit edilmesine karşıyız

Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimle ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bu defa Türkiye hakkında daha ılımlı ifadeler kullanmayı tercih etti.

Son dönemde Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çeken Miçotakis, Skai TV kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin yalnız bırakılmasını istemediklerini söyledi. Yunan lider, Türkiye'nin tecrit edilmesinin Yunanistan'ın çıkarına olmadığını belirterek Yunan medyasında bu konuda yürütülen tartışmaları “yanlış analiz” diye niteledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu yılın başında İstanbul'da yaptığı görüşmeye değinen Miçotakis, Ege Denizi'ndeki adaların egemenliğinin tartışma konusu olmadığını ve Türkiye'nin bölgede yaptığı uçuşları kabul etmediklerini Erdoğan'a da söylediğini kaydederek “Erdoğan bunu anlamadıysa bunun sorumlusu ben değilim” dedi.

‘F-16 SATIŞINI SONSUZA DEK ENGELLEYEMEYİZ’

Uluslararası platformlarda “adalar” sorununu gündeme getirmeye devam edeceğini söyleyen Miçotakis, ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını sonsuza dek engelleyemeyeceklerini de ifade etti. Miçotakis, ABD Kongresi'nde “Türkiye'nin NATO içinde bir istikrarsızlık kaynağı olduğunu ve böyle bir ülkeye silah satmanın ABD'nin de çıkarına olmadığını” ifade ettiklerini kaydetti.

Miçotakis, mayıs ayında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada “Türkiye’ye F-16 satmayın” mesajı vermişti.

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