Miçotakis: Türkiye’ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Türkiye-Yunanistan hattında tansiyon son dönemde hızla artarken Bartın'daki maden faciası sonrası Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten Türkiye'ye yardım önerisi geldi. Miçotakis, bu sabah Twitter'da İngilizce olarak paylaştığı mesajda faciadan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yunan başbakan, Türkiye'ye derhal bir arama kurtarma ekibi göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan son dönemde başta Ege Adalarının silahlandırılması olmak üzere birçok başlıkta kriz yaşıyor.